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Депутат Тулунской думы Максим Булгаков задержан по делу о хищении средств, выделенных пострадавшим от наводнения

Расследование «Тулунского дела» продолжается, и число задержанных пополнилось еще одним именем. Так 16 мая в Тулуне был задержан депутат городской Думы Максим Булгаков, известный своей тесной связью с прежним руководством города — семьей Карих-Абрамовой. Об этом сообщает телеграм-канал Гиперболоид.

Источник: РИА "Новости"

Кировский районный суд Иркутска избрал в отношении Булгакова меру пресечения в виде запрета определенных действий (фактически домашний арест). По данным следствия, Булгаков также причастен к хищению бюджетных средств, выделенных пострадавшим от наводнения 2019 года. Следствие утверждает, что Булгаков убедил Тулунский городской суд в том, что во время наводнения он с семьей проживал в скромной лачуге площадью 20 кв. м, без электричества и воды.

Однако у семьи Булгакова на тот момент имелось несколько квартир, с десяток земельных участков, дорогое авто и доходный бизнес. Помимо этого, Булгаков также фигурирует в ряде других дел, связанных с незаконным присвоением муниципального имущества и распилом бюджетных средств, в том числе в связи с «приватизацией» здания муниципальной аптеки в поселке Железнодорожников и распределением земельных участков в микрорайоне «Сосновый бор».

Следствие продолжается.