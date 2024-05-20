Депутат Тулунской думы Максим Булгаков задержан по делу о хищении средств, выделенных пострадавшим от наводнения

Однако у семьи Булгакова на тот момент имелось несколько квартир, с десяток земельных участков, дорогое авто и доходный бизнес. Помимо этого, Булгаков также фигурирует в ряде других дел, связанных с незаконным присвоением муниципального имущества и распилом бюджетных средств, в том числе в связи с «приватизацией» здания муниципальной аптеки в поселке Железнодорожников и распределением земельных участков в микрорайоне «Сосновый бор».