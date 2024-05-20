В Елабуге после масштабной реконструкции открылся музей-театр «Трактир»

Сегодня «Трактир» стал больше, уютнее и интереснее. Здесь теперь два тематических зала: большой Купеческий на 60 мест и малый Ханский на 18 мест. С порога гостей встречает главный экспонат — трактирная рюмка «Муха», а в большом зале центральное место занимает уникальная коллекция антикварной посуды, которая была приобретена ЕГМЗ у коллекционера Виталия Уланова из Саратова.