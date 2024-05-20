Проспект Гагарина будут ремонтировать в этом году по новой технологии

Ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде в этом году выполнят по новой технологии, сообщил гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 мая.
Депутаты спросили об усилении контроля качества за дорогами и причинах образования большой колейности.
«Здесь совокупность факторов. У каждой дороги есть предел нагрузки — раньше строили под другой трафик. Каждый год специалисты пытаются найти оптимальный состав смеси. В этом году мы будем проводить эксперимент — проспект Гагарина будет выполнен по технологии БиДжи», — сказал Левдиков.
По его словам, именно этот принцип будет препятствовать образованию новой колеи.
Ранее сообщалось, что дорогу от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Ивлиева сдадут до 1 ноября.