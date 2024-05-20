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Проспект Гагарина будут ремонтировать в этом году по новой технологии

Снизится риск возникновения колейности.

Источник: Время

Ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде в этом году выполнят по новой технологии, сообщил гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 мая.

Депутаты спросили об усилении контроля качества за дорогами и причинах образования большой колейности.

«Здесь совокупность факторов. У каждой дороги есть предел нагрузки — раньше строили под другой трафик. Каждый год специалисты пытаются найти оптимальный состав смеси. В этом году мы будем проводить эксперимент — проспект Гагарина будет выполнен по технологии БиДжи», — сказал Левдиков.

По его словам, именно этот принцип будет препятствовать образованию новой колеи.

Ранее сообщалось, что дорогу от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Ивлиева сдадут до 1 ноября.