Проспект Гагарина будут ремонтировать в этом году по новой технологии

«Здесь совокупность факторов. У каждой дороги есть предел нагрузки — раньше строили под другой трафик. Каждый год специалисты пытаются найти оптимальный состав смеси. В этом году мы будем проводить эксперимент — проспект Гагарина будет выполнен по технологии БиДжи», — сказал Левдиков.