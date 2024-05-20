Фирменый стиль к празднованию Дня города появился в Иркутске

Столица Приангарья готовится отпраздновать День города 1 июня. Свое 363-летие Иркутск встретит в едином стиле оформления городских пространств, он уже размещен на сайте властей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Восточной Сибири.
— Это оформление можно использовать при подготовке мероприятий ко Дню Города. Например, в оформлении улиц, общественных мест и пространств, а также для производства социальной наружной рекламы или сувениров, — говорят в администрации Иркутска.
Брендбук можно увидеть на сайте.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о плане мероприятий на День города Иркутска 1 июня, а также о других событиях, которые пройдут в городе летом.