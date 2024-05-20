Опубликован список домов, в которых отключат горячую воду с 21 мая по 3 июня

Это коснётся части домов, которые подключены к ТЭЦ-5.
С завтрашнего дня горячей воды не будет у абонентов на улицах, 10 лет Октября, 20 лет РККА, 30 лет ВЛКСМ, Арнольда Нейбута, Богдана Хмельницкого, Гагарина, Ленина, Маяковского, Орджоникидзе, Пушкина, Чкалова, Чокана Валиханова, Шебалдина, Яковлева, проспекте Карла Маркса, Иртышской набережной и других.
Скачать полный список домов можно по этой ссылке.
Также узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду, можно с помощью специального виджета на сайте АО «Омск-РТС». Отметим, что там можно узнать только о графике отключения в домах, которые получают горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».