Опубликован список домов, в которых отключат горячую воду с 21 мая по 3 июня

Также узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду, можно с помощью специального виджета на сайте АО «Омск-РТС». Отметим, что там можно узнать только о графике отключения в домах, которые получают горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».