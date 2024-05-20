Айва, акация и лох: что растет и цветет в скверах Петербурга

Сейчас в этой рекреационной зоне растут и цветут айва, алыча, китайка, боярышник, черноплодка, сакура (из пары десятков деревьев, посаженных к 300-летию Петербурга на сегодня выжили девять и со дня на день они зацветут), лох серебристый (обычно невзрачный куст при цветении становится притягательным для всех благодаря красивым желтым цветам с очень приятным ароматом), крыжовник и яблони.