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Айва, акация и лох: что растет и цветет в скверах Петербурга

19 мая в стране отмечали день «Посади чего-нибудь». В Северной столице немало скверов, которые озеленяли сами жители. Так, на севере города образовался свой «филиал» Ботанического сада.

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В конце 60-х петербуржцы сажали в сквере Ивана Фомина то же, что и на своих садовых участках. Позже озеленением занялся город.

Сейчас в этой рекреационной зоне растут и цветут айва, алыча, китайка, боярышник, черноплодка, сакура (из пары десятков деревьев, посаженных к 300-летию Петербурга на сегодня выжили девять и со дня на день они зацветут), лох серебристый (обычно невзрачный куст при цветении становится притягательным для всех благодаря красивым желтым цветам с очень приятным ароматом), крыжовник и яблони.

флора и фауна