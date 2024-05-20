Отопительный сезон завершен в Нижнем Новгороде

Отопительный сезон завершается в Нижнем Новгороде с 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
Системы отопления переводят на летний режим работы в связи с установлением стабильно теплой погоды. Отопление отключат на промышленных предприятиях, в школах, жилых и многоквартирных домах, детских садах, поликлиниках и больницах. После этого ресурсоснабжающие организации проверят все системы и начнут подготовку к следующему отопительному сезону.
Напомним, изначально отопительный сезон завершили в Нижнем Новгороде 25 апреля. Тогда стояло двадцатиградусное тепло, и власти решили отключить отопление, ссылаясь при этом на федеральные нормативы о +8 градусах. Однако через несколько дней ударили заморозки, и на Нижегородскую область обрушился мощный снегопад. Горожане замерзали в своих квартирах и были вынуждены отапливаться обогревателями и спать в теплой одежде. Нижегородцы жаловались, что температура в их домах не превышает +15 градусов.
5 мая Юрий Шалабаев распорядился возобновить отопление в школах, детских садах и других социальных учреждениях. Однако мэр сразу предупредил, что везде включить тепло не получится, поскольку часть котельных уже ушла на ремонт. Но уже 7 мая Юрий Шалабаев подписал постановление о тотальном возобновлении отопительного сезона. На следующий день тепло было возвращено не только в соцучреждения, но и в многоквартирные дома.