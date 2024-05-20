Отопительный сезон завершен в Нижнем Новгороде

Напомним, изначально отопительный сезон завершили в Нижнем Новгороде 25 апреля. Тогда стояло двадцатиградусное тепло, и власти решили отключить отопление, ссылаясь при этом на федеральные нормативы о +8 градусах. Однако через несколько дней ударили заморозки, и на Нижегородскую область обрушился мощный снегопад. Горожане замерзали в своих квартирах и были вынуждены отапливаться обогревателями и спать в теплой одежде. Нижегородцы жаловались, что температура в их домах не превышает +15 градусов.