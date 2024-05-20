В Уфе без холодной воды останутся 36 домов

21 мая отключение холодной воды запланировано в двух домах на улице Королева. Ограничение продлится с 11:00 до 21:00.
22 мая без холодной воды останутся два дома на Черниковской улице и два — на Кольцевой. В этот раз ограничение продлится с 10:00 до 22:00.
С 11:00 23 мая до 10:00 24 мая холодную и горячую воду отключат в семи домах на Интернациональной улице, в четырех — на Машиностроителей и в трех — на Орджоникидзе и на Первомайской. Без воды также останутся школа-интернат № 3 и детсад № 232.
23 мая с 10:00 до 23:00 отключение холодной и горячей воды запланировано в шести домах на улице Королева, в четырех — на Набережной реки Уфы и в трех — на Гагарина. Без воды также останется детсад № 65.
Ограничения, в частности, связаны с заменой задвижек на водопроводах.