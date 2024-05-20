В Уфе без холодной воды останутся 36 домов

С 11:00 23 мая до 10:00 24 мая холодную и горячую воду отключат в семи домах на Интернациональной улице, в четырех — на Машиностроителей и в трех — на Орджоникидзе и на Первомайской. Без воды также останутся школа-интернат № 3 и детсад № 232.