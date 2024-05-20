Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пенсионера в Кемерове

В Кемерово местный житель избил пожилого мужчину, сделавшего ему замечание за нарушение общественного порядка на детской площадке. По данному факту Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области проводят проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах дела и ходе проверки. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.