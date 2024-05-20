В Башкирии медведицу посадили на цепь.

Категорически нельзя убегать от зверя. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле. Продолжайте говорить спокойным голосом. Если медведь начал приближаться, постарайтесь произвести больше шума: кричите громким, но не пронзительным голосом, по возможности стучите по твердым предметам, близстоящим деревьям. Если вы нашли медвежонка, не фотографируйте его и не пытайтесь до него дотронуться, ведь его мать, скорее всего, находится поблизости и будет защищать своих медвежат.