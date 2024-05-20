В Башкирии медведицу посадили на цепь.

В деревне Самодуровка Альшеевского района медведицу привязали на цепь. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 20 мая сообщил правозащитник Дмитрий Черкасов.
«Жестокое обращение с животным не пресекается ни МВД, не минприроды. За деньги травят на неё собак. Кто-то занимается незаконным бизнесом», — написал юрист и опубликовал видео с медведицей.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данной ситуации в пресс-службу минприроды РБ. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.
Между тем в пресс-службе МЧС по РБ дали рекомендации, как себя вести при неожиданной встрече с медведем. Прежде всего важно сохранять спокойствие и оставаться на месте.
Категорически нельзя убегать от зверя. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле. Продолжайте говорить спокойным голосом. Если медведь начал приближаться, постарайтесь произвести больше шума: кричите громким, но не пронзительным голосом, по возможности стучите по твердым предметам, близстоящим деревьям. Если вы нашли медвежонка, не фотографируйте его и не пытайтесь до него дотронуться, ведь его мать, скорее всего, находится поблизости и будет защищать своих медвежат.