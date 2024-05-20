Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз в Беларуси на 21 мая

Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3−8 м/с. При грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, днем — плюс 22−27 градусов.