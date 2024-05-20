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Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз в Беларуси на 21 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз в Беларуси на 21 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3−8 м/с. При грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, днем — плюс 22−27 градусов.