В военкоматы в Новосибирске привезли 20 бывших мигрантов

В новосибирские военкоматы привезли 20 бывших мигрантов. Они получили российское гражданство, но не встали на учет.
Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве 20 мая рассказал начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков. Рейды прошли 14 и 15 мая на территории торговых центров.
«Выявили 18 лиц, которые приобрели гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Всех они доставили в военные комиссариаты», — уточнил Кульков.
Еще двое бывших мигрантов были задержаны в Ленинском районе. Шестерых мужчин поместили в спецучреждение для дальнейшего выдворения. Троих иностранцев депортировали, выдворили еще 37 человек.