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В военкоматы в Новосибирске привезли 20 бывших мигрантов

Они уже получили российское гражданство.

В новосибирские военкоматы привезли 20 бывших мигрантов. Они получили российское гражданство, но не встали на учет.

Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве 20 мая рассказал начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков. Рейды прошли 14 и 15 мая на территории торговых центров.

«Выявили 18 лиц, которые приобрели гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Всех они доставили в военные комиссариаты», — уточнил Кульков.

Еще двое бывших мигрантов были задержаны в Ленинском районе. Шестерых мужчин поместили в спецучреждение для дальнейшего выдворения. Троих иностранцев депортировали, выдворили еще 37 человек.