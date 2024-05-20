Бардовский фестиваль пройдет в Копейске

Программа события яркая, призывающая лето и тепло — известные и любимые песни исполнят участники клуба игры на гитаре и авторской «Вершина» и руководитель Константин Силютин, Денис Чикуров и клуб авторской песни «Гитара зовёт», ВИА «Камертон» (художественный руководитель Александр Беляев), Валерия Слесарева и студия игры на гитаре «Импульс». В эту музыкальную субботу выступят также казаки Оренбургского казачьего братства с песнями и фланкировкой казачьей шашкой и хоровод от семейно-познавательного клуба ДВА БЕРЕГА (руководитель Яна Силютина).