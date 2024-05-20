В Челябинской области установят более 2000 камер для наблюдения на ЕГЭ

В Челябинской области сдачу ЕГЭ будут фиксировать 2 386 видеокамер. В каждой аудитории в 85 пунктах проведения экзаменов установлено не менее двух IP-камер, что обеспечивает полный охват всех помещений. Это необходимо для объективности и прозрачности процесса, предотвращения попыток нарушений.
Камеры поддерживают высокое разрешение видео и качественную аудиозапись, фиксируя происходящее с высокой точностью. Специалисты «Ростелекома» сообщают, что видеотрансляции в режиме реального времени будут доступны на специальном портале, а записи из труднодоступных районов загружаются после завершения экзаменов. Это обеспечивает равные условия для всех участников и позволяет наблюдателям оперативно реагировать на любые инциденты.
Для обеспечения безопасности данных и защиты от хакерских атак специалисты будут круглосуточно следить за работой системы, предоставлять техническую поддержку и сохранять видеозаписи. Технологии, включая искусственную нейронную сеть для анализа поведения, помогут своевременно выявлять подозрительные действия и предотвращать нарушения, что повысит объективность оценки выпускных испытаний.