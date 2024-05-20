В Челябинской области установят более 2000 камер для наблюдения на ЕГЭ

Камеры поддерживают высокое разрешение видео и качественную аудиозапись, фиксируя происходящее с высокой точностью. Специалисты «Ростелекома» сообщают, что видеотрансляции в режиме реального времени будут доступны на специальном портале, а записи из труднодоступных районов загружаются после завершения экзаменов. Это обеспечивает равные условия для всех участников и позволяет наблюдателям оперативно реагировать на любые инциденты.