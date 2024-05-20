ГПК: очередь легковых авто на выезд из Беларуси в Польшу выросла в девять раз

Очередь легкового транспорта на белорусско-польской границе увеличилась в девять раз за выходные, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Так, с 17 мая очередь легковых авто на выезд из Беларуси в Польшу выросла девятикратно. Ситуация особенно напряженная перед единственным функционирующим для легковых авто польским погранпунктом «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны).
— Очередь выросла с 40 до 370 авто. С пятницы польские контрольные службы пропустили на свою территорию 33% легковушек от нормы, — прокомментировали в ГПК.
При этом на других выездах в ЕС, литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси) и «Шальчининкай» (белорусский «Бенякони») сейчас очереди ждут по 20 авто.
А литовское направление является самым загруженным на пути в страны Евросоюза, так как въезда там ожидают более 860 фур. В Литву за два дня выехали 43% транспорта от нормы.
Сообщается, что польские пограничники в «Кукурыках» (белорусские «Козловичи») и их латвийские коллеги в «Патерниеки» («Григоровщина» в Беларуси) оформили 66% и 50% большегрузов соответственно.