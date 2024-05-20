В Узбекистане пройдет уникальный марафон по дну Аральского моря

Отметим, что легкоатлет, основатель сообщества любителей бега и организатор массовых забегов в Узбекистане Андрей Куликов в 2023 году впервые преодолел марафонскую дистанцию по дну высохшего Аральского моря. На преодоление более 40 километров ему потребовалось 4 часа 9 минут и 53 секунды.