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В Узбекистане пройдет уникальный марафон по дну Аральского моря

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках международного дня борьбы против засухи и опустынивания 17 июня состоится Aral Eco Marathon, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Минэкологии, организатора спортивного мероприятия, его цель — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам региона Приаралья и вдохновить на активные действия для сохранения природы.

Участникам марафона предстоит преодолеть 42 километров 195 метров.

Отметим, что легкоатлет, основатель сообщества любителей бега и организатор массовых забегов в Узбекистане Андрей Куликов в 2023 году впервые преодолел марафонскую дистанцию по дну высохшего Аральского моря. На преодоление более 40 километров ему потребовалось 4 часа 9 минут и 53 секунды.