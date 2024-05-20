Не мог остаться в стороне: в Крыму простились с погибшим участником СВО

Владимир Яценко родился и вырос в селе Емельяновка Нижнегорского района. Он принимал активное участие в событиях Крымской весны. Занимался волонтерской деятельностью. Был депутатом Емельяновского сельсовета двух созывов. В последнее время работал на птицефабрике в поселке Красногвардейское.