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Не мог остаться в стороне: в Крыму простились с погибшим участником СВО

В Крыму простились с погибшим участником СВО Владимиром Яценко.

Источник: Антон Кравец — Telegram

Накануне, 19 мая, в Нижнегорском районе Крыма прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец в своем телеграм-канале.

Владимир Яценко родился и вырос в селе Емельяновка Нижнегорского района. Он принимал активное участие в событиях Крымской весны. Занимался волонтерской деятельностью. Был депутатом Емельяновского сельсовета двух созывов. В последнее время работал на птицефабрике в поселке Красногвардейское.

«Он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. В составе Симферопольской 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны, принимал участие в специальной военной операции. Погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении», — написал Кравец.

Он выразил соболезнования родным и близким героя.

Напомним, 17 мая в Алуште проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации стрелка десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты Романа Сердюкова. Он ушел на СВО добровольцем в марте этого года. Погиб 28 апреля 2024 года, исполняя свой воинский долг.