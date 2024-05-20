В Татарстане ввели временное ограничение на посещение лесов

«В связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов ввести ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах сроком на 21 календарный день», — говорится в сообщении.
Ограничения вводятся в Азнакаевском, Бавлинском, Бугульминском, Сармановском, Спасском, Ютазинском и Лениногорском районах.
Согласно постановлению, главы районов должны организовать оповещение местного населения о запрете и информировать о проведении обработки. Также им необходимо принять меры по сохранению источников питьевой воды от попадания препаратов.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.