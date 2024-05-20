Что изменится на трассе Омск — Республика Казахстан после капитального ремонта до 2026 года

Отмечается, что на сегодняшний день на объекте уже ведутся подготовительные работы: вырубка деревьев и переустройство коммуникаций.
Согласно проекту капитального ремонта, предполагается расширить трассу на участке км 13+503 — км 26 с двух до четырех полос, усилить дорожную одежду, заменить верхние слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением технологии холодной регенерации, устроить пять разворотных петель и 13 примыканий, укрепить обочины, а также устроить электроосвещение и водопропускные трубы.
Также на всем протяжении участка будет установлено осевое барьерное ограждение для разделения встречных потоков (отбойник), заменены дорожные знаки и другие элементы инженерной инфраструктуры.
Кроме того, проектом запланированы новые автобусные остановки с электроосвещением, они появятся у поселка Иртышский и на перекрестке в направлении поселков Светлый и Черемушки.
В Сибуправтодоре добавили, что в местах производства работ будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Реализовать проект планируется до ноября 2026 года.