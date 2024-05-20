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Что изменится на трассе Омск — Республика Казахстан после капитального ремонта до 2026 года

В Омске в 2024 году стартует капитальный ремонт участка трассы А-320 Омск — Черлак — Республика Казахстан с 13 по 26 километр, сообщает в понедельник, 20 мая 2024 года. пресс-служба Сибуправтодора. Как ранее сообщал «СуперОмск», работы оцениваются в 2,6 млрд рублей.

Отмечается, что на сегодняшний день на объекте уже ведутся подготовительные работы: вырубка деревьев и переустройство коммуникаций.

Согласно проекту капитального ремонта, предполагается расширить трассу на участке км 13+503 — км 26 с двух до четырех полос, усилить дорожную одежду, заменить верхние слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением технологии холодной регенерации, устроить пять разворотных петель и 13 примыканий, укрепить обочины, а также устроить электроосвещение и водопропускные трубы.

Также на всем протяжении участка будет установлено осевое барьерное ограждение для разделения встречных потоков (отбойник), заменены дорожные знаки и другие элементы инженерной инфраструктуры.

Кроме того, проектом запланированы новые автобусные остановки с электроосвещением, они появятся у поселка Иртышский и на перекрестке в направлении поселков Светлый и Черемушки.

В Сибуправтодоре добавили, что в местах производства работ будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Реализовать проект планируется до ноября 2026 года.

строительство