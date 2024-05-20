Что изменится на трассе Омск — Республика Казахстан после капитального ремонта до 2026 года

Согласно проекту капитального ремонта, предполагается расширить трассу на участке км 13+503 — км 26 с двух до четырех полос, усилить дорожную одежду, заменить верхние слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением технологии холодной регенерации, устроить пять разворотных петель и 13 примыканий, укрепить обочины, а также устроить электроосвещение и водопропускные трубы.