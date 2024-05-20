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В Новосибирске ограничат движение в трех районах города

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными при движении по указанным участкам.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Калининском и Первомайском районах Новосибирска, а также в Центральном округе введены временные ограничения движения транспорта. Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах, осуществляемых ООО «НТСК».

С 27 мая по 31 мая проезжая часть Комсомольского проспекта в районе дома № 20 будет сужена до 3,5 метров, а проезжая часть улицы Трикотажной в районе дома № 35а на улице Народной — до 4,5 метров. Также, с 27 мая по 7 июня, проезжая часть улицы Пожарского в районе частного дома № 9 будет полностью закрыта для движения транспорта.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными при движении по указанным участкам, обращать внимание на установленные знаки дорожного движения и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения.