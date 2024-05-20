В Волгоградской области СНТ могут стать частью населенных пунктов

Законопроект, разработанный комитетом архитектуры и градостроительства области, предполагает, что участки, примыкающие к населенным пунктам, могут быть включены в их состав. Это открывает путь для создания новых поселений на основе зон садоводства, уточняя при этом необходимые документы для оформления таких изменений.