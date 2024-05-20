В Волгоградской области СНТ могут стать частью населенных пунктов

В Волгоградской области обсуждается нововведение в земельное законодательство, которое позволит интегрировать земли садоводства и огородничества в черту населенных пунктов при условии выполнения определенных критериев. Инициатива была одобрена на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям регионального парламента под руководством Владимира Ефимова.
Законопроект, разработанный комитетом архитектуры и градостроительства области, предполагает, что участки, примыкающие к населенным пунктам, могут быть включены в их состав. Это открывает путь для создания новых поселений на основе зон садоводства, уточняя при этом необходимые документы для оформления таких изменений.
Предложение о реформировании земельных нормативов «Об установлении требований для включения территорий садоводства и огородничества в границы населенных пунктов» было рекомендовано к принятию в первом и втором чтениях областной думой с одобренной поправкой. В голосовании приняли участие депутаты Владимир Ефимов, Михаил Струк и Татьяна Распутина, поддержавшие данную законодательную инициативу.