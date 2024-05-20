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Онищенко дал советы, где и когда правильно загорать

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, как правильно летом загорать, и кому рекомендуется это делать с осторожностью.

Источник: Sputnik.by

«Загорать нужно по утрам, особенно старшему возрастному контингенту, посоветовавшись с врачами. На солнцепеке не надо загорать и в сиесту (послеобеденное время — Sputnik)».

сказал он во время видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Кроме того, с осторожностью следует относиться к загоранию людям, имеющим хронические кардиологические и эндокринные заболевания.

«Поскольку в загаре принимают участие и мелкие сосуды, они своевременно реагируют, чтобы убрать лишнее тепло. Надо советоваться с врачом, но общие принципы понятны — 10−15 минут вполне хватит, чтобы не обгореть», — подчеркнул Онищенко.

Также не рекомендуется долго загорать людям, имеющим много родинок. По словам академика, это доброкачественные образования, и на солнце они могут среагировать.

«Загорайте лучше возле водоемов, а если таковых нет, то можно, как говорится, всухую на курортах, в санаториях, дома. А самый лучший загар-на приусадебном участке», — сказал академик.

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