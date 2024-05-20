Онищенко дал советы, где и когда правильно загорать

«Загорать нужно по утрам, особенно старшему возрастному контингенту, посоветовавшись с врачами. На солнцепеке не надо загорать и в сиесту (послеобеденное время — Sputnik)».
Кроме того, с осторожностью следует относиться к загоранию людям, имеющим хронические кардиологические и эндокринные заболевания.
«Поскольку в загаре принимают участие и мелкие сосуды, они своевременно реагируют, чтобы убрать лишнее тепло. Надо советоваться с врачом, но общие принципы понятны — 10−15 минут вполне хватит, чтобы не обгореть», — подчеркнул Онищенко.
Также не рекомендуется долго загорать людям, имеющим много родинок. По словам академика, это доброкачественные образования, и на солнце они могут среагировать.
«Загорайте лучше возле водоемов, а если таковых нет, то можно, как говорится, всухую на курортах, в санаториях, дома. А самый лучший загар-на приусадебном участке», — сказал академик.