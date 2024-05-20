Петербуржцам объяснили, почему пожелтел берег Финского залива

Петербуржцев, гостей города и жителей Ленобласти напугал жёлтый налёт на берегу Финского залива. Сейчас на кромке воды, а иногда и в самой акватории наблюдаются с виду опасные разводы.
Однако это явление не связано со сбросом химических веществ или следствием каких-либо других загрязнений, со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления Росприроднадзора сообщает «Петербургский дневник».
«Всему виной цветение деревьев. Жёлтые разводы — это пыльца. В середине мая пылит ель, берёза, а в конце месяца — сосна и дуб», — объяснили в ведомстве, добавив, что пыльцевые зёрна имеют воздушные мешки, из-за которых они и циркулирует в воздухе. При этом цвета пыльца может быть любого, однако чаще всего имеет желтоватый пигмент.
К слову, подобное явление наблюдается и на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Обеспокоенные жители почти каждый год обращаются с жалобами в различные ведомства, думая, что образование налёта связано со сбросом в воду какой-либо химии.