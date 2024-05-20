Петербуржцам объяснили, почему пожелтел берег Финского залива

«Всему виной цветение деревьев. Жёлтые разводы — это пыльца. В середине мая пылит ель, берёза, а в конце месяца — сосна и дуб», — объяснили в ведомстве, добавив, что пыльцевые зёрна имеют воздушные мешки, из-за которых они и циркулирует в воздухе. При этом цвета пыльца может быть любого, однако чаще всего имеет желтоватый пигмент.