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Вручали повестки в военкомат: в ночных клубах Ростова провели рейд

Ростовская область, 20 мая 2024. DON24.RU. В ночных клубах Ростова-на-Дону и в Аксайском районе силовики провели рейд и вручали повестки «уклонистам». Всего было проверено 363 иностранных и натурализованных гражданина.

Источник: пресс-служба военного Следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу

Как сообщает пресс-служба военного Следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу, проверки проводили в нескольких ночных клубах и на ярмарке в хуторе Ленина. В результате рейда было выявлено 44 человека, которые не встали на воинский учет, — им вручили повестки.

Помимо этого, 12 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России.

В Аксайском районе было составлено 10 административных протоколов из-за того, что автобусами управляли иностранцы без российских водительских удостоверений.

Всего с начала года в Ростовской области на воинский учет поставили свыше 300 натурализованных граждан, 23 из них подписали контракты с Минобороны. Также контракты заключили 12 иностранцев.

СК