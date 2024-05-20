Вручали повестки в военкомат: в ночных клубах Ростова провели рейд

Как сообщает пресс-служба военного Следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу, проверки проводили в нескольких ночных клубах и на ярмарке в хуторе Ленина. В результате рейда было выявлено 44 человека, которые не встали на воинский учет, — им вручили повестки.
Помимо этого, 12 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России.
В Аксайском районе было составлено 10 административных протоколов из-за того, что автобусами управляли иностранцы без российских водительских удостоверений.
Всего с начала года в Ростовской области на воинский учет поставили свыше 300 натурализованных граждан, 23 из них подписали контракты с Минобороны. Также контракты заключили 12 иностранцев.