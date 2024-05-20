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Спасатели призвали свердловчан к бдительности, снова ухудшается погода

ГУ МЧС России по Свердловской области призвала жителей и гостей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°

По данным синоптиков, 21 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Ранее в выходные с 9 по 12 мая, когда порывы ветра достигали 22 м/с, в Екатеринбурге упало множество деревьев, а также стройматериалов со стен зданий.

В Екатеринбурге за четыре дня рабочие убрали 850 тонн грязи и 234 тонны мусора.

Председатель Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова на совещании по уборке отметила, что шторм повалил деревья и поломал ветви во всех частях столицы Урала.

Особую опасность представляли обломки в кронах, которые могли упасть на людей и машины. Около водонапорной башни 1925 года на пересечении Московской и Радищева массивный тополь при падении чуть не задавил женщину с маленькой девочкой.