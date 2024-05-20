В Казани разработана новая механика по реализации путевок в лагеря. Соответствующее поручение дал мэр города Ильсур Метшин. Об этом на утреннем совещании сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома столицы Татарстана Алия Загидуллина.
По словам Загидуллиной, путевки в центр «Ял» будут распределены по школам. Это решение было принято в целях поощрения детей за достигнутые успехи в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Списки составляются конкурсной комиссией.
Отметим, в Казани летом заработают девять лагерей, центр «Ял», МБОУ «Подросток», два спортивных места отдыха. В них побывают 15,2 тысячи детей.
Напомним, в Казани после капремонта 25 мая откроется детский лагерь «Молодая гвардия».