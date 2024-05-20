В Казани разработана новая механика по реализации путевок в лагеря

По словам Загидуллиной, путевки в центр «Ял» будут распределены по школам. Это решение было принято в целях поощрения детей за достигнутые успехи в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Списки составляются конкурсной комиссией.