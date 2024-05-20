На Южном вокзале открыли дополнительные кассы и установили терминалы самообслуживания. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в понедельник, 20 мая.
«До 30 сентября 2024 года на Южном вокзале, перед выходом к платформам расположены две дополнительные билетные пригородные кассы и два дополнительных терминала самообслуживания», — говорится в сообщении.
Купить билет в пригородных кассах можно на следующих станциях и остановочных пунктах:
- Южный вокзал — 6 касс;
- Северный вокзал — 5 касс;
- О.п. Сельма — 1 касса;
- Чкаловск-Западный — 1 касса;
- Кутузово-Новое — 1 касса;
- Пионерский Курорт — 3 кассы;
- Светлогорск-1 — 1 касса;
- Светлогорск-2 — 1 касса;
- Зеленоградск-Новый — 2 кассы.
Воспользоваться терминалами можно на станциях и остановочных пунктах:
- Южный вокзал — 3 терминала;
- Северный вокзал — 3 терминала;
- О.п. Сельма — 1 терминал;
- Чкаловск-Западный — 1 терминал;
- Пионерский Курорт — 2 терминала;
- Светлогорск-1 — 1 терминал;
- Светлогорск-2 — 2 терминала;
- Зеленоградск-Новый — 2 терминала.