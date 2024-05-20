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На Южном вокзале открыли дополнительные кассы и установили терминалы самообслуживания

Калининградцам напомнили, где и как можно оплатить проезд.

На Южном вокзале открыли дополнительные кассы и установили терминалы самообслуживания. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в понедельник, 20 мая.

«До 30 сентября 2024 года на Южном вокзале, перед выходом к платформам расположены две дополнительные билетные пригородные кассы и два дополнительных терминала самообслуживания», — говорится в сообщении.

Купить билет в пригородных кассах можно на следующих станциях и остановочных пунктах:

  1. Южный вокзал — 6 касс;
  2. Северный вокзал — 5 касс;
  3. О.п. Сельма — 1 касса;
  4. Чкаловск-Западный — 1 касса;
  5. Кутузово-Новое — 1 касса;
  6. Пионерский Курорт — 3 кассы;
  7. Светлогорск-1 — 1 касса;
  8. Светлогорск-2 — 1 касса;
  9. Зеленоградск-Новый — 2 кассы.

Воспользоваться терминалами можно на станциях и остановочных пунктах:

  1. Южный вокзал — 3 терминала;
  2. Северный вокзал — 3 терминала;
  3. О.п. Сельма — 1 терминал;
  4. Чкаловск-Западный — 1 терминал;
  5. Пионерский Курорт — 2 терминала;
  6. Светлогорск-1 — 1 терминал;
  7. Светлогорск-2 — 2 терминала;
  8. Зеленоградск-Новый — 2 терминала.