Арина Соболенко сохранила второе место в рейтинге WTA

Традиционно в понедельник WTA опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира.
У Соболенко в настоящее время 8138 очков, она по-прежнему занимает вторую строчку в списке.
Виктория Азаренко улучшила свое положение — она переместилась с 24-го на 21-е место. Александра Саснович поднялась сразу на девять позиций — до 104-й.
Сейчас первая десятка рейтинга WTA выглядит следующим образом:
Ига Свентек (Польша, 11 695).
Арина Соболенко (Беларусь, 8138).
Кори Гауфф (США, 7638).
Елена Рыбакина (Казахстан, 5673).
Джессика Пегула (США, 4550).
Маркета Вондроушова (Чехия, 4035).
Мария Саккари (Греция, 3980).
Синьвэнь Жен (Китай, 3945).
Онс Жабер (Тунис, 3748).
Елена Остапенко (Латвия, 3318).
Напомним, в субботу, 18 мая, Соболенко проиграла Свентек в решающей встрече теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia серии WTA-1000 в Риме.