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Первые боровики нашли в лесу в Ленобласти

Грибники продолжают исследовать леса Ленобласти.

Источник: Мишель Грин/«Грибы и Грибники СПб»

Грибники продолжают выходить на тихую охоту в леса Ленобласти в поисках новой добычи. До недавнего времени природа дарила в основном сморчковые шапочки, саркосцифы и сморчки. Но сейчас выбор грибов понемногу становится разнообразнее. Так, на днях нашли боровики и даже один масленок.

— Три боровика и один масленок нашла в Лужском районе Ленобласти 17 мая, — поделилась любительница тихой охоты в группе «Грибы и Грибники СПб».

Грибники отмечают, что сейчас региону не хватает хорошего дождя. Но главное, чтобы осадки были не затяжные, чтоб грибы не сгнили. Но, к несчастью для любителей тихой охоты, в ближайшую неделю дождей не ожидается. Как ранее сообщал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, есть вероятность того, что кратковременные осадки пройдут ближе к выходным, но все еще может измениться.

флора и фауна