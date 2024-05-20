Первые боровики нашли в лесу в Ленобласти

Грибники отмечают, что сейчас региону не хватает хорошего дождя. Но главное, чтобы осадки были не затяжные, чтоб грибы не сгнили. Но, к несчастью для любителей тихой охоты, в ближайшую неделю дождей не ожидается. Как ранее сообщал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, есть вероятность того, что кратковременные осадки пройдут ближе к выходным, но все еще может измениться.