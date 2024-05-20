Первые боровики нашли в лесу в Ленобласти

Грибники продолжают выходить на тихую охоту в леса Ленобласти в поисках новой добычи. До недавнего времени природа дарила в основном сморчковые шапочки, саркосцифы и сморчки. Но сейчас выбор грибов понемногу становится разнообразнее. Так, на днях нашли боровики и даже один масленок.
— Три боровика и один масленок нашла в Лужском районе Ленобласти 17 мая, — поделилась любительница тихой охоты в группе «Грибы и Грибники СПб».
Грибники отмечают, что сейчас региону не хватает хорошего дождя. Но главное, чтобы осадки были не затяжные, чтоб грибы не сгнили. Но, к несчастью для любителей тихой охоты, в ближайшую неделю дождей не ожидается. Как ранее сообщал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, есть вероятность того, что кратковременные осадки пройдут ближе к выходным, но все еще может измениться.