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Власти Казани пообещали бороться с вандальной обрезкой деревьев

Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Власти Казани продолжат борьбу с неквалифицированной обрезкой деревьев, которая наносит им ущерб. Нарушителей будут привлекать к ответственности, сообщил глава исполкома города Рустем Гафаров.

По словам Гафарова, мэрия планомерно развивает вопросы правильного ухода за деревьями в городе. Однако, есть управляющие компании, которые продолжают совершать ошибки. Например, испорчены деревья во дворе на улице Карбышева, 15 и вдоль дорог на Сибирском тракте. По этим случаям уже переданы материалы в МВД.

Гафаров пообещал, что работу по предотвращению таких действий продолжат, так как это приоритет в уходе за зеленым каркасом города.

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