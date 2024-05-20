Власти Казани пообещали бороться с вандальной обрезкой деревьев

Власти Казани продолжат борьбу с неквалифицированной обрезкой деревьев, которая наносит им ущерб. Нарушителей будут привлекать к ответственности, сообщил глава исполкома города Рустем Гафаров.
По словам Гафарова, мэрия планомерно развивает вопросы правильного ухода за деревьями в городе. Однако, есть управляющие компании, которые продолжают совершать ошибки. Например, испорчены деревья во дворе на улице Карбышева, 15 и вдоль дорог на Сибирском тракте. По этим случаям уже переданы материалы в МВД.
Гафаров пообещал, что работу по предотвращению таких действий продолжат, так как это приоритет в уходе за зеленым каркасом города.