Власти Казани пообещали бороться с вандальной обрезкой деревьев

По словам Гафарова, мэрия планомерно развивает вопросы правильного ухода за деревьями в городе. Однако, есть управляющие компании, которые продолжают совершать ошибки. Например, испорчены деревья во дворе на улице Карбышева, 15 и вдоль дорог на Сибирском тракте. По этим случаям уже переданы материалы в МВД.