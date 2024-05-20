Жителей Кузбасса приглашают бесплатно обменять монеты

С 20 мая по 2 июня в Кузбассе пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на более крупные купюры или перечислить деньги на свой счет без комиссии. В акции примут участие около 80 банковских отделений по всей области, сообщает пресс-служба регионального Банка России. В рамках акции банки примут любые монеты, находящиеся в обращении, включая окисленные, поцарапанные и просверленные. Участников просят заранее рассортировать монеты по номиналу для ускорения процесса обмена. Быть клиентом банка для участия в акции не обязательно, однако нужно иметь при себе паспорт для заполнения заявления. Адреса офисов банков-участников можно найти на сайте акции. В прошлом году по всей стране было собрано 20 миллионов монет общей суммой порядка 83 миллионов рублей. Наибольший вклад внёс житель Новокузнецка, сдавший 990 копеечных и 1084 пятикопеечных монеты на общую сумму 64 рубля 10 копеек.