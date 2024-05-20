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Авиакомпания Red Wings открыла 18 новых маршрутов из Уфы

Авиакомпания Red Wings расширяет сеть пассажирских маршрутов из Уфы, сообщили в пресс-службе компании. Из Уфы открывается 18 новых маршрутов: в Алматы, Астану, Барнаул, Бухару, Владикавказ, Горно-Алтайск, Ижевск, Кемерово, Махачкалу, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Сургут и Томск.

Источник: Reuters

Трансферные перелеты с пересадкой через межрегиональный хаб в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) сократят время в пути в 1,3−8 раз по сравнению с рейсами с пересадкой в Москве, отмечается в сообщении.

Для обслуживания хаба в «Кольцово» в 2024 году используются семь ближнемагистральных лайнеров SSJ-100.

Авиакомпания Red Wings создана в 1999 году (до 2027 года — «Авиалинии 400»). Входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес и грузовых перевозках. Маршрутная сеть компании состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют 19 самолетов SuperJet 100. Базовые аэропорты — Жуковский, Домодедово, Кольцово и Махачкала.

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