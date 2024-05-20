Авиакомпания Red Wings открыла 18 новых маршрутов из Уфы

Трансферные перелеты с пересадкой через межрегиональный хаб в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) сократят время в пути в 1,3−8 раз по сравнению с рейсами с пересадкой в Москве, отмечается в сообщении.
Для обслуживания хаба в «Кольцово» в 2024 году используются семь ближнемагистральных лайнеров SSJ-100.
Авиакомпания Red Wings создана в 1999 году (до 2027 года — «Авиалинии 400»). Входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес и грузовых перевозках. Маршрутная сеть компании состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют 19 самолетов SuperJet 100. Базовые аэропорты — Жуковский, Домодедово, Кольцово и Махачкала.