В Перми наградили сотрудницу ГУФСИН, потерявшую туфлю во время Парада Победы

Дмитрий Махонин отметил самоотверженность и профессионализм госпожи Хлебниковой и вручил ей билеты на спектакль «Золушка» в Театр оперы и балета «за преданность своему делу и коллективу». «Отдельно благодарю ГУФСИН по Пермскому краю за подготовку личного состава», — подчеркнул губернатор края.
Ранее региональные СМИ сообщали, что майор ГУФСИН России по Пермскому краю Екатерина Хлебникова потеряла туфлю во время марша на Параде Победы в Перми. Сотрудница внутренней службы не стала нарушать строй и продолжила шествие босиком.