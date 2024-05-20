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В Перми наградили сотрудницу ГУФСИН, потерявшую туфлю во время Парада Победы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил сотрудницу ГУФСИН России по Пермскому краю Екатерину Хлебникову, которая маршировала во время Парада Победы в одной туфле. Информация об этом содержится в официальном телеграм-канале главы региона.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Дмитрий Махонин отметил самоотверженность и профессионализм госпожи Хлебниковой и вручил ей билеты на спектакль «Золушка» в Театр оперы и балета «за преданность своему делу и коллективу». «Отдельно благодарю ГУФСИН по Пермскому краю за подготовку личного состава», — подчеркнул губернатор края.

Ранее региональные СМИ сообщали, что майор ГУФСИН России по Пермскому краю Екатерина Хлебникова потеряла туфлю во время марша на Параде Победы в Перми. Сотрудница внутренней службы не стала нарушать строй и продолжила шествие босиком.