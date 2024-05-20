В Перми наградили сотрудницу ГУФСИН, потерявшую туфлю во время Парада Победы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил сотрудницу ГУФСИН России по Пермскому краю Екатерину Хлебникову, которая маршировала во время Парада Победы в одной туфле. Информация об этом содержится в официальном телеграм-канале главы региона.