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В Волгограде и области запретят продажу алкоголя 25 мая

В субботу во всех школах пройдет Последний звонок.

В связи с этим в регионе ограничили продажу спиртных напитков.

25 мая в муниципалитетах Волгоградской области запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года — Последнего звонка. Норма прописана в законе Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД.

Нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей (для должностных лиц), для юрлиц сумма санкции вырастет до 100−300 тыс. рублей. Волгоградцы смогут заказать спиртные напитки в кафе и ресторанах. На заведения общепита ограничения не распространяются.

Напомним, в Волгоградской области также запрещена продажа горячительных напитков в следующие дни:

День российского студенчества — 25 января;

Международный день защиты детей — 1 июня;

День молодежи — последнее воскресенье июня;

День знаний — 1 сентября.