В Волгограде и области запретят продажу алкоголя 25 мая

В связи с этим в регионе ограничили продажу спиртных напитков.
25 мая в муниципалитетах Волгоградской области запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года — Последнего звонка. Норма прописана в законе Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД.
Нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей (для должностных лиц), для юрлиц сумма санкции вырастет до 100−300 тыс. рублей. Волгоградцы смогут заказать спиртные напитки в кафе и ресторанах. На заведения общепита ограничения не распространяются.
Напомним, в Волгоградской области также запрещена продажа горячительных напитков в следующие дни:
День российского студенчества — 25 января;
Международный день защиты детей — 1 июня;
День молодежи — последнее воскресенье июня;
День знаний — 1 сентября.