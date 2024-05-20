В Волгограде и области запретят продажу алкоголя 25 мая

Нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей (для должностных лиц), для юрлиц сумма санкции вырастет до 100−300 тыс. рублей. Волгоградцы смогут заказать спиртные напитки в кафе и ресторанах. На заведения общепита ограничения не распространяются.