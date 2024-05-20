В Ростове-на-Дону выбрали лучшего дворника

Конкурс проходил в восьмиподъездном многоквартирном доме по улице Туполева, 12. Сначала конкурсанты рассказали о себе и прошли тест, после чего приступили к практической части. Мастера чистоты провели сухую и влажную уборку подъездов и привели в порядок придомовую территорию.