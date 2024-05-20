В Ростове-на-Дону выбрали лучшего дворника

Конкурс проходил в восьмиподъездном многоквартирном доме по улице Туполева, 12. Сначала конкурсанты рассказали о себе и прошли тест, после чего приступили к практической части. Мастера чистоты провели сухую и влажную уборку подъездов и привели в порядок придомовую территорию.
«Конкурсная комиссия оценивала не только технологию, качество работ, правильность выполнения заданий, но еще и скорость. Также учитывались внешний вид участников и состояние инвентаря», — рассказали в администрации.
По итогам соревнований первое место занял Александр Скрыглюков из Октябрьского района, второе место — Валерий Шуваев из Первомайского района, третье — Сергей Герасимов из Ворошиловского района.
Победителям вручили дипломы и пообещали выплатить денежные премии.