Назван худший вариант завтрака

Каша быстрого приготовления с сахаром и молоком является одним из худших вариантов завтрака, считают специалисты. Такая еда вызывает скачок уровня сахара в крови с последующим неизбежным его падением, из-за чего человек испытывает усталость и желание сделать перекус до обеда. Врачи также порекомендовали отказаться от выпечки натощак.
— Выбирайте цельнозерновые продукты, сочетайте их с белком и клетчаткой. Это поможет получить энергию, которой хватит надолго, — говорят эксперты.
Специалисты объяснили, что завтрак является важнейшим приёмом пищи, поскольку сразу после пробуждения надпочечники и желудочно-кишечный тракт наиболее активны. Важно, чтобы завтрак был богат как белками, так и углеводами. Сладкие каши содержат рафинированные углеводы, воздействующие на пищеварение, как жареная еда.
— Выбирайте более лёгкие варианты, такие как овсянка или яйца. Тогда первый приём пищи даст необходимую энергию, — заключили эксперты.