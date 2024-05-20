Назван худший вариант завтрака

Каша быстрого приготовления с сахаром и молоком является одним из худших вариантов завтрака, считают специалисты. Такая еда вызывает скачок уровня сахара в крови с последующим неизбежным его падением, из-за чего человек испытывает усталость и желание сделать перекус до обеда. Врачи также порекомендовали отказаться от выпечки натощак.