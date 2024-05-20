В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными

«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал», — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Это означает, что дети могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить либо аттестат за 9 или 11 класс (по результатам ОГЭ и ЕГЭ соответственно), либо документ о промежуточной аттестации в школе.
«Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов», — отметил губернатор.
Он также обратил внимание, что ЕГЭ и ОГЭ проведут для тех школьников, которым результаты итоговой аттестации необходимы для поступления в вузы.
«Разумеется, экзамены будем проводить со всеми мерами предосторожности», — пообещал глава города.
Тем выпускникам и их родителям, которые примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, следует написать соответствующее письменное заявление в адрес руководства школы, добавил он. На любые вопросы, связанные с темой аттестации, можно получить ответы в непосредственно в школах или в департаменте образования и науки города, заключил он.
Государственная итоговая аттестация стартует в Севастополе 21 мая. В этот день экзамены пройдут у девятиклассников. На 23 мая назначены ОГЭ для выпускников школ, завершающих учебу после 11 класса.
В ночь на воскресенье, 19 мая, системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщили об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.