Когда в Омск вернется жара?

Долгосрочный прогноз показывает, что примерно с 7 июня 2024 года установится теплая погода в +20 °C. Однако, согласно прогнозу, вплоть до 23 июня 2024 года нет информации о жаре свыше +25 °C. По всей видимости, если жара и придет в Омск, то не в ближайший месяц, а лишь в июле, как минимум.