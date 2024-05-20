Когда в Омск вернется жара?

Согласно прогнозу одного из специализированных сервисов, во вторник, 20 мая 2024 года, ожидается порядка + 11, но в среду, 21 мая 2024 года, потеплеет до +22 °C.
С 23 по 29 мая 2024 года в Омске сохранятся прохладные +11…+13 °C, с 30 мая 2024 года начнет теплеть — столбик термометра поднимется до +16 °C.
31 мая, 1 и 2 июня 2024 года в Омске станет тепло до +22 °C, после чего температура вновь упадет до +9 °C.
Долгосрочный прогноз показывает, что примерно с 7 июня 2024 года установится теплая погода в +20 °C. Однако, согласно прогнозу, вплоть до 23 июня 2024 года нет информации о жаре свыше +25 °C. По всей видимости, если жара и придет в Омск, то не в ближайший месяц, а лишь в июле, как минимум.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации материала и может измениться.