Летом в Пермский край придет новый штамм коронавируса FLiRT

— А значит, летом нас может ожидать подъем заболеваемости covid-19 и его новый вариант FLiRT, однако тяжелых форм течения болезни и количества летальных исходов будет немного. Вирус увеличивает свою заразность, потому что хочет жить, но не увеличивает свой патогенный потенциал потому, что это ему не выгодно. Для того, чтобы выжить, ему требуется высокая контагиозность и уклонение от имеющихся антител.