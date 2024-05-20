Летом в Пермский край придет новый штамм коронавируса FLiRT

Температура 38°, кашель, насморк, потеря вкуса и обоняния — знакомые симптомы? Коронавирус, о котором все давно забыли, снова дает о себе знать.
Не так давно в мире был выявлен новый штамм сovid-19 — FLiRT, который получил свое название по названию генома, в котором произошла очередная мутация. И, по мнению эпидемиологов, новый штамм может спровоцировать всплеск заболеваемости в ближайшие несколько месяцев. В России FLiRT еще не появился, но помня о событиях пятилетней давности, его распространения ожидают и в нашей стране.
Что это за зараза, придет ли она в Пермский край, и насколько быстро будет распространяться, «Комсомольской правде» рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.
— Штамм FLiRT — это производная от «омикрона», который циркулирует у нас достаточно давно и обладает чрезвычайно высокой контагиозностью, — объяснила Ирина Викторовна. — Сейчас новый штамм FLiRT доминирует в Соединенных Штатах Америки и еще в 14 странах. Скорость его распространения достаточно высокая: за две недели доля этого штамма в США увеличилась в восемь раз.
У нового штамма FLiRT есть два отличительных свойства. Первое — скорость его распространения будет еще выше, чем у всех штаммов, что были известны ранее.
— А значит, летом нас может ожидать подъем заболеваемости covid-19 и его новый вариант FLiRT, однако тяжелых форм течения болезни и количества летальных исходов будет немного. Вирус увеличивает свою заразность, потому что хочет жить, но не увеличивает свой патогенный потенциал потому, что это ему не выгодно. Для того, чтобы выжить, ему требуется высокая контагиозность и уклонение от имеющихся антител.
И как раз второе свойство нового штамма FLiRT — это уклонение от имеющегося в организме людей иммунитета к сovid-19.
— Сильно беспокоиться нам не стоит. Большого количества тяжелых случаев и госпитализаций не прогнозируется, однако стоит понимать, что какой бы слабый вирус не был, для лиц из группы риска — пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями — риск все равно сохраняется. Для таких людей любой даже маловирулентный штамп может быть опасным.
Защитит ли от нового штамма FLiRT та массовая вакцинация, которая проводилась в Пермском крае в 2021 — 2022 годах?
— Мнения на эту тему разные, мое таково: поскольку FLiRT — это разновидность «омикрона», то вакцина Спутник V, которой тогда прививались, не работает во время циркуляции «омикрона», а значит, и защищать не будет. Единственная вакцина, которая сможет защитить, это отечественная вакцина «Конвасэл», разработанная НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Она поступила в гражданский оборот и есть в наличии в частных в центрах вакцинопрофилактики в Перми.
В сегодняшних условиях, когда нет рисков возникновения тяжелых клинических форм, масштабная вакцинации не нужна. Подумать о прививках стоит лишь людям из групп риска.
Защититься от заражения новым штаммом FLiRT помогут все те меры, которые мы применяем при защите от ОРВИ: это ЗОЖ, полноценное питание с большим количеством фруктов и овощей, пребывание на свежем воздухе, а при необходимости находиться в закрытом помещении с большим количеством людей, закапать в нос интерферон.