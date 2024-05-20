В Пермском крае 15 июня пройдет региональный Свадебный фестиваль

В Пермском крае по примеру первого Всероссийского Свадебного фестиваля решили провести региональное мероприятие. Краевой Свадебный фестиваль пройдет 15 июня в Барде во время Всероссийского сельского сабантуя. Пермяки пошли еще дальше — свадьбы состоятся в национальных традициях народов Прикамья.
В селе Барда на Сабантуй соберутся гости из Удмуртии, Башкирии и Татарстана. В Свадебном фестивале поженятся татарская, башкирская и русская пары.
Во время Всероссийского Свадебного фестиваля на ВДНХ в Москве этно-центр Пермского дома народного творчества «Губерния» представил обряды невест народов Прикамья. Гости выставки-форума «Россия» увидели наряды русской и татарской невест.
Схожесть нарядов русской и татарской невест состоит в многослойности. Русскую девушка одевали в две-три нижних юбки, пояса, сарафаны. Подготовка к свадьбе сопровождалась песнями-притчами. Девушек никогда не одевали в тишине.
Если русские невесты надевали украшения по достатку, то для татарского свадебного костюма было важно наличие большого количества металлических украшений — монет, серебра. Жених дарил невесте перевязь — украшение, похожее на пояс, расшитый монетами, который надевали через плечо.
В пресс-службе краевого правительства пояснили, что более подробно о национальных особенностях свадеб татар, башкир и русских можно будет узнать на Всероссийском сельском сабантуе во время краевого Свадебного фестиваля.
На ВДНХ во время Свадебного фестиваля поженилась вторая пара из Пермского края. Семейный союз объединил полицейских Анну и Виталия Дунаевых из Оханска.