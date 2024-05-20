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Ночной контроль за подростками усилят летом в Волгограде

86 тысяч учащихся организованно отдохнут на каникулах в Волгоградской области.

В Волгоградской области 27 мая для детей и подростков стартует летняя оздоровительная кампания. Задачи по организации и проведению отдыха сегодня на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона поручил профильным службам усилить контроль за подростками в ночное время, сообщает обладминистрация.

В этом году планируют охватить летним оздоровительным отдыхом более 264 тысяч детей и подростков. Лишь 86 тысяч из них проведут каникулы организованно. Готовы принять ребят 685 организаций, в том числе 29 загородных лагерей, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры, санатории.

Чиновникам губернатор поручил обеспечить досуг детей, временное трудоустройство подростков и их безопасность в ближайшие три месяца. На особом контроле — пребывание несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время.