Ночной контроль за подростками усилят летом в Волгограде

В этом году планируют охватить летним оздоровительным отдыхом более 264 тысяч детей и подростков. Лишь 86 тысяч из них проведут каникулы организованно. Готовы принять ребят 685 организаций, в том числе 29 загородных лагерей, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры, санатории.