Ночной контроль за подростками усилят летом в Волгограде

В Волгоградской области 27 мая для детей и подростков стартует летняя оздоровительная кампания. Задачи по организации и проведению отдыха сегодня на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона поручил профильным службам усилить контроль за подростками в ночное время, сообщает обладминистрация.
В этом году планируют охватить летним оздоровительным отдыхом более 264 тысяч детей и подростков. Лишь 86 тысяч из них проведут каникулы организованно. Готовы принять ребят 685 организаций, в том числе 29 загородных лагерей, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры, санатории.
Чиновникам губернатор поручил обеспечить досуг детей, временное трудоустройство подростков и их безопасность в ближайшие три месяца. На особом контроле — пребывание несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время.