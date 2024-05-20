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Эксперт: В Калининграде новенькие автобусы и трамваи теряют много времени в пробках

Председатель «Объединения пассажиров» считает, что в городе нужно делать обособленные полосы.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде новый общественный транспорт теряет много времени в пробках. В городе необходимо делать обособленные полосы. Такое мнение опубликовал председатель «Объединения пассажиров» Илья Зотов в своём телеграм-канале.

Трамвайные пути не имеют обособления, да и в целом нуждаются в реконструкции на ряде участков, в итоге новый трамвай не имеет возможности набрать скорость и едет словно «лодка по волнам». <…> Выделенные полосы город внедрять не спешит, а, может, и не видит выгоды, что удивляет. Вечером новенькие автобусы и трамваи (авто едут по путям) теряют много времени в пробках, — сообщил Зотов.

Эксперт считает, что изменения в транспортной системе Калининграда внедряются «крайне медленно». Из негативных факторов он назвал высокую задублированность маршрутов. Кроме того, Илья Зотов считает возможным переход к бескондукторной системе.

В Калининграде неоднократно обсуждали введение выделенных полос для общественного транспорта. Пока такая схема действует только в районе Дома искусств. В 2023 году выделенную полосу хотели сделать на улице Черняховского.

В последние годы власти обновили часть парка общественного транспорта. В 2022-м на линию вышли трамваи «Корсар». Сейчас на маршруты выпускают новые автобусы. Город закупил 44 ЛиАЗа.