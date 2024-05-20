Эксперт: В Калининграде новенькие автобусы и трамваи теряют много времени в пробках

Трамвайные пути не имеют обособления, да и в целом нуждаются в реконструкции на ряде участков, в итоге новый трамвай не имеет возможности набрать скорость и едет словно «лодка по волнам». <…> Выделенные полосы город внедрять не спешит, а, может, и не видит выгоды, что удивляет. Вечером новенькие автобусы и трамваи (авто едут по путям) теряют много времени в пробках, — сообщил Зотов.