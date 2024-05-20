Шесть сезонных ярмарок откроют в Самаре летом

Этим летом в Самаре откроют шесть сезонных ярмарок, сообщила пресс-служба горадминистрации. Помимо этого, в городе есть 22 стационарные ярмарки, которые работают в любое время года. А скоро их станет больше.
— Этим летом планируется открыть еще три новых ярмарки со стационарными павильонами на территории Красноглинского, Кировского и Промышленного районов, — рассказали в горадминистрации.
Одна из ярмарок появится на улице Мира, 6, где раньше шла несанкционированная торговля. Планируется, что ярмарка здесь откроется в августе, и на ней будет 15 мест для торговли. Работы на объекте уже идут.
В Кировском районе ярмарка на 24 торговых места появится на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. А третью новую ярмарка организуют на пересечении улицы Ново-Вокзальная и Московского шоссе. На территории, где раньше шла стихийная торговля, создадут 32 торговых места.
В администрации Самары отметили, что общее число торговых мест после открытия новых ярмарок превысит 1100. Места для пенсионеров на них составляют 10%.