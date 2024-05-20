В аэропорту Ташкента открылся новый холодильный склад

«Новый холодильный склад построен и введен в эксплуатацию для обеспечения соответствующих условий для экспортеров и импортеров сельскохозяйственной и фармацевтической продукции до завершения строительства нового грузового комплекса в аэропорту Ташкента», — сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.