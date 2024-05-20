В Новосибирске назвали самые опасные детские площадки

АиФ-Новосибирск составил список опасных игровых площадок для детей на основе ЧП, которые произошли в городе.
Сломал позвоночник из-за прогнившей доски
Один из инцидентов произошел 10 мая текущего года. Пятилетний мальчик сломал позвоночник в результате падения с детской площадки у дома № 20/1 на улице Мичурина. Ребенок упал с высоты около 1,5 метра.
Папа пострадавшего мальчика рассказал, что сын просился поиграл, в итоге ему разрешили побыть на площадке 5 минут. Родитель отметил, что место не было ничем огорожено, а дети побежали вперед. Мужчина добавил, что пока он дошел ребята уже забрались наверх. В тот момент 5-летний мальчик наступил на прогнившую доску, которая провалилась под весом ребенка.
В результате пострадавшего передали врачам скорой помощи. У него зафиксировали множественные переломы грудного отдела позвоночника. Сейчас мальчик проходит обследование в травматологии.
После опасного случая на детской площадке прокуратура начала проверку. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Помимо этого, в пресс-службе администрации города заявили, что детскую площадку, на которой пострадал 5-летний мальчик, снесут. Был проведен осмотр элементов на детской площадке и установлено, что необходим снос элементов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
Провалился в яму на площадке и сломал ногу
Очередной случай с травмированием ребенка произошел 3 сентября прошлого года. Шестилетний мальчик провалился в яму на детской площадке, которая находится на улице Тульской. В итоге он получил перелом ноги. После случившегося прокуратура организовала проверку.
Оказалось, что у земельного покрытия площадки была глубокая колея с двух сторон от канализационного люка, но из-за травы этого колодца не было видно.
По словам матери пострадавшего ребенка, она не помнит, осматривали ли хоть раз территорию УК. А после произошедшего прокуратура попросила взыскать в пользу шестилетнего мальчика 100 тысяч рублей с организации. В результате суд частично удовлетворил требование. С УК взыскали 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Почти насмерть разбил голову
Похожая история произошла в городе Обь Новосибирской области, где мальчик разбил голову об бетон на детской площадке. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. Они отметили, что инцидент произошел на улице Октябрьской, 4.
Женщина, которая опубликовала пост в сообществе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» объяснила, что в тот момент дети играли во дворе. Но через какое-то время один из мальчиков сорвался с лестницы и упал на песок, из которого торчал бетон. Очевидица добавила, что им заливали детскую площадку.
«Мальчик разбил голову, слава богу, всё обошлось без медицинской помощи. А если виском, то сразу насмерть!» — написала в посте женщина.
По словам местной жительницы, на данной площадке, несмотря на то, что она опасна для здоровья и жизни, дети продолжают играть в этом месте.
Провалился в яму и получил перелом коленной чашечки
Также летом прошлого в новосибирскую больницу поступил очередной пациент, травмированный на детской площадке на улице Гоголя, 192. До 5 сентября прошлого года он просидел в гипсе.
По словам его мамы Нины Бысовой, место, куда упал ее сын, относится к придомовой территории. Она отметила, что сын побежал через газон на детскую площадку, но провалился в яму.
«Я вышла на балкон, смотрю, идёт, хромает. Мы поехали в травмпункт. Врачи сказали, что у сына перелом коленной чашечки и при мне позвонили в полицию», — рассказала мама пострадавшего.
Кроме этого, она добавила, что в тот момент сын очень переживал из-за перелома, так как ему пришлось спать только на спине. Более того, мальчик пропустил линейку 1 сентября. Причем гипс, по информации СМИ, подросток носил как минимум до 5 сентября.
Упал с качелей и сломал ногу
Еще один инцидент произошел под Новосибирском 8 июня 2021 года. В тот день мальчик гулял с мамой в парке Бердска, но в результате получил травму. В тот момент ситуацией заинтересовались следователи, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, ребенок в компании двух других людей забрался на качели «гнездо» на игровой площадке. В момент раскачивания нога мальчика проскользнула между веревок, из-за чего он упал и получил травму.
В результате его доставили в больницу, где установили диагноз — «закрытый перелом левой большеберцовой кости со смещением». В медицинском учреждении ребенку оказали необходимую помощь и выписали домой.
По данному факту следователи проводили доследственную проверку по факту получения травм ребенком на игровой площадке для детей по признакам преступления, которое предусмотрено статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». На основе этого следователи должны были принять процессуальное решение.