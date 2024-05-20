В Новосибирске назвали самые опасные детские площадки

Женщина, которая опубликовала пост в сообществе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» объяснила, что в тот момент дети играли во дворе. Но через какое-то время один из мальчиков сорвался с лестницы и упал на песок, из которого торчал бетон. Очевидица добавила, что им заливали детскую площадку.