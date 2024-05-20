Омичей попросили носить с собой паспорт в ближайшие два дня

"Антитеррористическое учение будет организовано на территории Центрального и Октябрьского округов г. Омска, в ходе которого в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан, в условиях пресечения террористического акта (по учению).