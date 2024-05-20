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Омичей попросили носить с собой паспорт в ближайшие два дня

УФСБ России по Омской области предупредило в понедельник, 20 мая 2024 года, что с 21 по 22 мая 2024 года региональный оперштаб проведет учение по пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

"Антитеррористическое учение будет организовано на территории Центрального и Октябрьского округов г. Омска, в ходе которого в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан, в условиях пресечения террористического акта (по учению).

В интересах избежания неудобств при передвижении к месту работы и проживания граждан в указанных районах необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации", — заявили в ведомстве.

Как сообщается, учения проводятся для повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта.