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Ермак: велодорожка на Куршской косе будет закончена в июле

После соединения всех отрезков общая длина пути составит 130 километров.

Велодорожка, которая проходит по территории нацпарка Куршская коса, будет полностью готова в июле. Об этом «Клопс» сообщил министр по делам культуры и туризма Андрей Ермак.

Речь про участок от КПП до посёлка Лесное. Протяжённость отрезка составляет 7 километров. При этом калининградцы обратили внимание на разрыв велодорожки от Зеленоградска до нацпарка. Люди вынуждены ехать с краю автодороги по соседству с автомобилями.

В следующем году ожидается завершение другого участка единой велодорожки вдоль побережья: от Приморья до Балтийска. Когда все отрезки окончательно соединят, общая длина пути составит 130 километров.