Ермак: велодорожка на Куршской косе будет закончена в июле

Речь про участок от КПП до посёлка Лесное. Протяжённость отрезка составляет 7 километров. При этом калининградцы обратили внимание на разрыв велодорожки от Зеленоградска до нацпарка. Люди вынуждены ехать с краю автодороги по соседству с автомобилями.