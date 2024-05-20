Ермак: велодорожка на Куршской косе будет закончена в июле

Велодорожка, которая проходит по территории нацпарка Куршская коса, будет полностью готова в июле. Об этом «Клопс» сообщил министр по делам культуры и туризма Андрей Ермак.
Речь про участок от КПП до посёлка Лесное. Протяжённость отрезка составляет 7 километров. При этом калининградцы обратили внимание на разрыв велодорожки от Зеленоградска до нацпарка. Люди вынуждены ехать с краю автодороги по соседству с автомобилями.
В следующем году ожидается завершение другого участка единой велодорожки вдоль побережья: от Приморья до Балтийска. Когда все отрезки окончательно соединят, общая длина пути составит 130 километров.