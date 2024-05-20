Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора

Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.