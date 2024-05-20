Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора

«Ознакомился с тем, как организована уборка и вывоз мусора в селе Перово Симферопольского района. Подход местного руководства к данному процессу не выдерживает никакой критики: на улицах грязь и навалы бытовых отходов. Считаю, что глава поселения не исполняет свои обязанности по содержанию территории в надлежащем порядке», — говорится в сообщении.
В этой связи Аксенов обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) председателя Перовского сельского совета.
Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово.
«Если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор», — подчеркнул глава республики.
Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.