Сергей Лазарев заявил, что его порадовал Нижний Новгород

Известный певец Сергей Лазарев приехал в Нижний Новгород. В социальной сети он опубликовал видео своей прогулки на Большой Покровской.
«Каждый раз, когда приезжаем в Нижний Новгород, всегда гуляем по пешеходной улице. Красивая улица, красивые люди и Нижний Новгород», — отозвался певец, добавив, что «Нижний радует».
Он уточнил, что пребывает в нашем городе уже второй день. Он планирует дать два концерта: один сегодня вечером, второй — завтра. (16+).
«Помимо того, что работаем, еще и отдыхаем. Спасибо, что хорошая погода!» — подчеркнул Сергей Лазарев.