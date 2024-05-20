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Сергей Лазарев заявил, что его порадовал Нижний Новгород

Он приехал в наш город с двумя концертами.

Известный певец Сергей Лазарев приехал в Нижний Новгород. В социальной сети он опубликовал видео своей прогулки на Большой Покровской.

«Каждый раз, когда приезжаем в Нижний Новгород, всегда гуляем по пешеходной улице. Красивая улица, красивые люди и Нижний Новгород», — отозвался певец, добавив, что «Нижний радует».

Он уточнил, что пребывает в нашем городе уже второй день. Он планирует дать два концерта: один сегодня вечером, второй — завтра. (16+).

«Помимо того, что работаем, еще и отдыхаем. Спасибо, что хорошая погода!» — подчеркнул Сергей Лазарев.

музыка