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Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится, передает Tengri Travel.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, с 30 мая авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Астана — Урумчи с двух до трех рейсов в неделю. Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737, рассчитанных на 128−178 пассажиров. А общее количество рейсов между двумя странами возрастет с 27 до 43 в неделю.

Отмечается, что увеличение числа рейсов будет способствовать развитию туристических, культурных, инвестиционных и деловых связей между Казахстаном и Китаем, а также повысит конкуренцию на рынке международных авиаперевозок и поможет снизить стоимость авиабилетов.

туризм и отдых