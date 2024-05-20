Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, с 30 мая авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Астана — Урумчи с двух до трех рейсов в неделю. Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737, рассчитанных на 128−178 пассажиров. А общее количество рейсов между двумя странами возрастет с 27 до 43 в неделю.